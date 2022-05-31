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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح ريمكس جديد لأغنية "هتدلع" والان مع تفاصيل الخبر
وكان النجم عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا في التجمع، وقدم أحدث أغنياته "اللي يمشي يمشي" ، وكذلك غنى "هتدلع" التي طرحها في عيد الفطر وتفاعل معهما الحضور بشكل كبير.
من ناحية أخرى تصدرت أغنية "اللي يمشي يمشي" قوائم الأعلى استماعا، والأغنية من كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع توما ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتعد ثاني أغنيات الهضبة هذا الصيف بعد أن طرح في عيد الفطر أغنية "هتدلع"، فيما أحيا عمرو دياب 3 حفلات فى موسم عيد الفطر الماضى فى الإمارات والكويت والسعودية .
وكان الهضبة عمرو دياب شارك مؤخرا في افتتاح ممشى مصر بحضور هيدي كرم، بشرى، التونسية دارين حداد، ملكات جمال مصر السابقات هبة السيسى، فوزية محمد، الإعلامية والفنانة مريم آمين ، الاعلامية سهير جودة وأخرين، وأحيا الحفل الـ dj اللبناني رودج حيث استمتع الجميع على ممشى اهل مصر بكورنيش النيل في القاهرة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.