عمرو دياب يطرح ريمكس جديد لأغنية "هتدلع"

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم الكبير عمرو دياب توزيع جديد لأغنية "هتدلع" على إحدى المنصات، والأغنية من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان النجم عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا في التجمع، وقدم أحدث أغنياته "اللي يمشي يمشي" ، وكذلك غنى "هتدلع" التي طرحها في عيد الفطر وتفاعل معهما الحضور بشكل كبير.

من ناحية أخرى تصدرت أغنية "اللي يمشي يمشي" قوائم الأعلى استماعا، والأغنية من كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع توما ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتعد ثاني أغنيات الهضبة هذا الصيف بعد أن طرح في عيد الفطر أغنية "هتدلع"، فيما أحيا عمرو دياب 3 حفلات فى موسم عيد الفطر الماضى فى الإمارات والكويت والسعودية .