شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تحيى الذكرى الـ 41 لـوفاة شقيقها عمر خورشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة شريهان الذكري السنوية لوفاة شقيقها الراحل عمر خورشيد، والتى حلت أمس الأول 29 مايو، حيث نشرت على صفحتها الخاصة بموقع تويتر، صورة تجمعها بشقيقها، وعلقت قائلة: «تقبل الله منكم قراءتكم الفاتحة إلى أخي ⁧‫عمر خورشيد⁩ جعل الله حبكم ووفائكم ودعائكم رحمة ومغفرة ونورًا له.. في ميزان حسناتكم إن شاء الله».‏وأضافت شيريهان: «اللهم بشّره بجنّات الفردوس، واجعل دعاءنا أنيسًا له.. اللهم عفُوك، اللهم جنّتك لمن فقدنا»

بوست شيريهان على تويتر

وحرصت النجمة الكبيرة شريهان مؤخرا على دعم الفنان هشام سليم، والذى تردد مؤخرا وخلال الساعات الماضية عن إصابته بمرض السرطان، وكتبت شريهان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر :"سلامتك حبيبى.. سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. ياصديق أيامى الطيبة الجميلة"، وأرفقت التويتة بقلب أبيض.

ومن المعروف، أن هناك علاقة صداقة وعمل وطيدة جمعت بين شريهان وهشام سليم على مدار سنوات طويلة، وجمعهما العديد من الأعمال الفنية منها مسرحية "شارع محمد على" وفيلمى "ميت فل" و"كريستال" وغيرهم.

كان الفنان هشام سليم قد كشف عن تطورات حالته الصحية بعد انتشار العديد من الأنباء حول إصابته بالسرطان، حيث أكد في تسجيل صوتى لبرنامج "et بالعربى" أن صحته جيدة قائلاً: "أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيألى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين في 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة".