شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد لـ بروس ويلز فى شوارع ماليبو بعد إصابته بالحبسة الكلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شوارع ماليبو في كاليفورنيا ظهور جديد للنجم بروس ويلز، بصحبة أصدقائه وذلك بعد إصابته بالحبسة الكلامية، وبدا ويلز بصحة جيدة ويستمتع بوقته معهم

وكانت رومر ابنة الممثل الكبير نشرت صورة جميلة لتكريم والدها الشهير بروس ويلز، عقب إصابته بالحبسة الكلامية والتي تبعده تمامًا عن التمثيل، وأظهرت الصورة الرجل ذو القيمة الكبيرة في هوليود، البالغ من العمر 67 عامًا، وهو يحتضن إحدى بناته بين ذراعيه، بينما تنظر رومر، البالغة من العمر 33 عامًا، بضحك إلى الكاميرا.

وعلقت رومر، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "أحبك يا أبي، شكرا لك لتعليمي أن أكون مرحة جدا، أنا أحب الضحك معك"، فيما نشر كل من إيفان راشيل وود، وزوجة آرون بول، وإيما هيمنج، إيموشن قلوب في التعليقات على الصورة، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

يأتى هذا بعدما أعلنت رومر، مع عائلتها، مؤخرًا، أن بروس يعاني من حالة تسمى الحبسة الكلامية، وأن الممثل Die Hard سيتراجع عن مسيرته المهنية، وأصيب بروس ويليس بـ"الحبسة الكلامية" وهو اضطراب لغوى ناتج عن تلف فى الدماغ يؤثر على فهم الكلام والقدرة على التحدث أو القراءة أو الكتابة، على الرغم من أنه اضطراب لا يؤثر على الذكاء.