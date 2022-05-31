شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: مهرجان القاهرة يكرم اسم الراحل سمير صبرى فى دورته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44 إن المهرجان سوف يكرم اسم الراحل سمير صبري، مؤكدا أنه صديق عزيز وفنان حقيقي وذلك في تصريحات مع برنامج إنسيدر بالعربي.

ورحل الفنان سمير صبرى عن عالمنا صباح الجمعة 20 مايو، عن عمر ناهز 85 عاما. وحرص عدد كبير من الفنانين والمشاهير على المشاركة فى عزاء الفنان القدير الراحل، وذلك خلال عزاءه الذى تضمن مختلف الأطياف ممن حرصوا على المشاركة بالعزاء، حيث حرصت كلاً من الفنانة بشرى ويسرا على التواجد منذ اللحظات الأولى، بالإضافة إلى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى وهانى شاكر.

وفي سياق متصل يعرض حاليا في دور العرض فيلم "فارس" والذي يشارك في بطولته الفنان حسين فهمي حيث يجسد شخصية رجل أعمال يدور صراع بينه وبين بطل العمل الفنان أحمد زاهر، ومن المقرر طرح العمل في السينمات الأربعاء المقبل.

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصى، حسين فهمى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.