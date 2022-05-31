شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل يعقد حفل توقيع لروايته "جراح النفوس" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد قيصر السينما النجم الكبير محي إسماعيل حفل توقيع لروايته " جراح النفوس " ويعقبها ندوة حول تجربته في عالم الكتابة وتدير الندوة الكاتبة الكبيرة عزة هيكل أستاذ الادب المقارن ، وعلى المنصة الناقد الكبير مدحت الجيار، وذلك اليوم الثلاثاء الساعة السابعة بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك .

يقول النجم محي إسماعيل في مقدمة روايته : إنني أخاطب التجربة الإنسانية على الساحة الدولية في روايتي الأدبية "جراح النفوس" لأثبت أن العدالة بدون قوة عجز والقوة بدون عدالة طغيان.

وأضاف : لقد استطاع منير عز الدين بإرادته التي لا تعرف المستحيل وفي رحلته غير المسبوقة في التاريخ أن يلتقي بمسئولي العالم الذين يرسمون خط سير البشرية فماذا حدث؟ وكيف كان اللقاء؟





وقال مؤخرا النجم محيي إسماعيل خلال ندوة باليوم السابع أنه منذ 45 سنة لم يكن يعرف ما هو السيمون فيميه ؟ واعتقد أنه شخصية سياسية وذلك أثناء مقابلة للفنانين مع الرئيس السادات وشرح الموقف قائلا : جلست بجوار صلاح ذو الفقار فسالته هو الرئيس لم يأتي ؟ فقال لي : مستني السيمون فيميه ؟ ، فذهبت لنور الشريف وسألته أيضا : هو الريس مجاش ليه ؟ فقال لي نفس الإجابة : السيمون فيميه مجاش لسه ، ثم سألت وردة وفايزة وكل الفنانين الحاضرين وكانت إجابتهم جميعا : ان الرئيس في انتظار السيمون فيميه .

يكمل محيي إسماعيل: بعد فترة وجدت الرئيس " جي لوحده " فقلت للفنانين : ما الريس أهو وصل أما فين بقي السيمون فيميه ؟ فقال لي أحد الفنانين : السيمون فيميه جي في الطيارة اللي بعديه ، فسألت : ليه السيمون فيميه ميجيش مع الريس في نفس الطيارة ويقعد معاه ، إزاي ده في طيارة وهو في طيارة .

يكمل محيي إسماعيل : وبعد فترة وجدتهم يعطوني " وجبة " ويقولي لي اتفضل : السيمون فيميه ، فقلت له : ايه ده ؟ هو مش راجل !! ، فعرفت وقتها أنه سمك مدخن يأتي في طائرة خاصة بعد الريس .