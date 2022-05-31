شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من فيلم Maestro .. مش هتصدق شكل برادلى كوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة نتفليكس الصور الأولى من فيلم Maestro بطولة برادلي كوبر والذي يقدم فيه شخصية الملحن الأسطوري ليونارد برنشتاين، والفيلم من سيناريو وإنتاج وإخراج برادلي كوبر بمشاركة مارتن سكورسيزي وستيفن سبيلبرج كمنتجين.

وتظهر في الصور كاري موليجان ، التي تلعب دور زوجة برنشتاين وتدعي فيليسيا مونتيليجري، ويشارك في بطولة الفيلم مات بومر ومايا هوك.

ولد برنشتاين باسم لويس برنشتاين يوم 25 أغسطس 1918 في ماساتشوستس وهو من عائلة ذات أصول أوكرانية يهودية، وعند بلوغه سن السادسة عشر غير اسمه إلى ليونارد وهي الكنية التي بقي بها منذ ذلك الحين وتوفي في 14 أكتوبر 1990 في نيويورك وكان ملحن وعازف بيانو ومايسترو.

درس التلحين والعزف على البيانو في جامعة هارفارد وأصبح عام 1943 مساعد قائد في أوركسترا فيلهارومينك في نيويورك تحت قيادة آرثر رودزينسكي، وحصل على ميدالية جورج بيبودي عام 1980، وجائزة بريميم ووسام جوقة الشرف من رتبة قائدو جائزة جرامي لإنجاز العمر ووسام النمساوي للعلوم والفنون وغيرها.

الفيلم هو الثاني لبرادلي كمخرج بعد A Star Is Born والذي قدمه عام 2018، حقق الفيلم للنجمة ليدى جاجا والنجم برادلى كوبر إيرادات وصلت إلى 436 مليون دولار أمريكى، في دور العرض حول العالم

ويدور فيلم A Star Is Born فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتصل للشهرة والذى يقع فى حبها، الفيلم من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر الذى قام بإخراج العمل، كما شارك بالبطولة أيضًا كل من سام إليوت وويليام بيلى وإيدى جريفن، وريبيكا فيلد وغيرهم.



برادلي كوبر في فيلم Maestro



برادلي كوبر في فيلم Maestro



برادلي كوبر في فيلم Maestro



برادلي كوبر في فيلم Maestro