شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. تعرف على "البريزة الفضة" التى كانت وش السعد على يونس شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنان الكبير يونس شلبي، وفي لقاء نادر مع الراحل يونس شلبي، تحدث عن طفولته خاصة في المرحلة الإعدادية، حيث كان يصف نفسه بأنه كان "رفيع" ويلعب كرة القدم ولولا الثانوية العامة لكان لاعب كرة كبير.

روى يونس شلبي قصة "البريزة الفضة" والتي تعتبر كانت وش السعد عليه حيث فتحت لها المجال ليتجه إلى الفن، حيث كان يخرج في معسكرات مع المدرسة وكان يجمع الفلاحين ويقدم لهم حفلات سمر، وكان يحضر "بريزة فضة" ويضعها في طبق به "دقيق"، ويطلب من الفلاحين أن يجدوا تلك البريزة عن طريق الفم وهو ما كان يفجر الضحكات وهو الأمر الذي جعله يتنبه لقدرته علي الإضحاك والابتكار، ليتجه بعدها لدراسة الثانوية العامة ويقرر أن يدخل المعهد العالي للفنون المسرحية مؤكدًا أنه لم يكن لديه واسطة ودخل المعهد.

رغم رحيل يونس شلبى والذى رحل عن عالمنا عام 2007 وما زالت أعماله حاضرة في أذهان الجمهور، خاصة أدواره فى المسرح مع الزعيم عادل إمام أحمد زكى وسعيد صالح فى مسرحية "مدرسة المشاغبين"، و"العيال كبرت"، فمازالت ايفيهاته فى أذهان الجماهير حتى الأن، حيث درس يونس بالمعهد العالى للفنون المسرحية بالقاهرة، وجذب الانتباه بدور منصور فى المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين مع سعيد صالح وأحمد زكى وعادل إمام.

قدم يونس شلبى في الدراما دوره الأشهر حينما لعب صور بوجي الشهير بمسلسل "العرائس"، وغيرها عشرات الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.

يونس شلبى بملامحه وبساطته انتزع الضحكة من قلوب الجماهير كبارا وصغارا فاستحق لقب صانع البسمة، وفى 31 مايو 1941 ولد يونس شلبي بالمنصورة، وبدأ مسيرته الفنية على المسرح، وتعلق الجمهور بأدائه وسطع نجمه بين زملائه.

تزوج يونس شلبى فى سن كبيرة، وروت زوجته في تصريحات إعلامية لها رحلة معاناته مع المرض بداية من عام 1994، حيث ظهرت عليه مضاعفات مرض السكر أثناء عرض مسرحية "فلاح فى مدرسة البنات"، فأصيب بغرغرينة فى إصبع قدمه، وأزمات بسبب ضيق الشرايين.