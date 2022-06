شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر أسد فى تاريخ السينما العالمية لـ شركة MGM.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد شركة MGM - Metro-Goldwyn-Mayer من أشهر شركات الإنتاج الأمريكية والتي يصل عمرها إلى 98 عاما إذ تم تدشينها عام 1942، وقدمت العديد من الأفلام الكلاسيكية على مدار تاريخ السينما العالمية، مثل "No Time to Die"، "House Of Gucci"، "Legally Blonde"، "Creed" وغيرها من الأفلام الشهيرة.

MGM 1

واشتهرت الشركة بشعارها الذي يتصدره أسد وكان يظهر في مقدمة الأفلام التي تنتجها الشركة، وخلال الساعات الماضية تم تداول صورة عبر صفحات السوشيال ميديا كشفت عن كواليس تصوير لوجو الشركة من خلال الاستعانة بأسد حقيقى يدعى "جاكى"، وتمت عملية التسجيل الصوتي في قفصه، بينما تم بناء مسرح الصوت حوله، وذلك فى محاولة من العاملين على التقاط الصوت والصورة لـ حفاظ الأسد على هدوئه.



MGM

بدأت قصة شركة MGM خلال عام 1920، عند قيام رجل الأعمال ماركوس لوي، الذى امتلك سلسة كبيرة من دور العرض، وأسس شركة مترو بيكتشرز كوربوراسيون، في خلال عام 1924، ومن ثم اشترى شركة جولدوين بيكتشرز كوربوراسيون، من مالكها ومؤسسها الأصلى صمويل جولدوين، من هنا قام لوى بـ دمج سلسلة دور العرض مع الشركتين اللتان اشتراهما في كيان جديد باسم Metro-Goldwyn-Mayer، وتعود كلمة ماير في الأسم المركب للشركة تشير إلى لويس بي. ماير، الذي تولى إدارة الشركة لمدة 30 سنة متصلة، واستطاع أن يبنى واحد من أكبر وأهم استديوهات السينما العالمية في العالم إلى الان.

كما يجرى الممثل جيك جيلنهال والمخرج دوج ليمان محادثات مع شركة MGM للمشاركة في الفيلم المعاد إنتاجه Road House، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "NME"، حيث كانت هنالك العديد من الإشاعات حول بدء العمل على النسخة الجديدة من العمل الذى طرحت النسخة الأولى منه في ثمانينيات القرن الماضى.

وصدر الفيلم الأصلي في عام 1989، ولعب الممثل الراحل باتريك سويزي دور الحارس دالتون، الذي تم تعيينه لتنظيف The Double Deuce، المكان الأقوى والأعلى صوتًا والأكثر صخبًا في جنوب خط Mason-Dixon، حيث يخضع دالتون للاختبار عندما يتعين عليه مواجهة رجل أعمال محلي فاسد.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "NME"، لم تعلن شركة MGM عن أى معلومات حول الفيلم الجديد، أو قصته أو باقى أبطاله، ولكن من المقرر الإعلان قريبًا عن الأمر، لبدء إنتاج العمل، وطرحه في خلال العام المقبل 2022، بـ دور العرض.