بالصورة – فاليري أبو شقرا بأحدث ظهور مع ابنتيها التوأم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحوّلت الأنظار في الساعات الماضية نحو حساب ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا الّتي أطلّت عبر خاصيّة القصص القصيرة مع طفلتيها من بيروت.

في التفاصيل، شاركت فاليري ابو شقرا متابعيها بأجدد صورة لها مع ابنتيها التوأم أثناء تواجدهما على الشرفة، وقد أجمع روّاد الإنترنت الى أنه لا يمكن التمييز بين التوأم.

يذكر أن آخر مشاركة للفنانة فاليري أبو شقرا في الدراما كانت من خلال المسلسل القصير “لا حكم عليه” برفقة قصي خولي وعرض العمل على منصة “شاهد” في العام 2021.