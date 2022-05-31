شركة إنتاج تتخذ الإجراءات القانونيّة ضدّ مصطفى قمر.. اتهمته بالسّب والقذف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت الأزمة بين الفنان مصطفى قمر، وشركة إنتاج برنامج “5 نجوم” الذي عُرض في موسم رمضان قبل الماضي، تفاصيل جديدة خلال الساعات الماضية، زادت من حدتها.

حيث استنكرت الشركة، البيان الصادر عن محامي المطرب المصري، والذي أكد خلاله أنها أخلّت ببنود التعاقد معه، وحررت شيكاً له بدون رصيد، كما حصل على حكم من المحكمة يقضي بحبس رئيس مجلس إدارتها لمدة عام مع الشغل والنفاذ.

وأكدت الشركة، أن التفاصيل التي جاءت في بيان محامي قمر، غير صحيحة ويُحاسب عليها القانون، حيث اعتبرت ذلك تشهيراً بها ونوعاً من السب والقذف والإساءة إلى تاريخ واحدة من كبرى شركات الإنتاج الفني في المنطقة.

وأوضحت أنها كلفت المستشار القانوني للشركة باتخاذ الإجراءات القانونية كافة، ضد قمر ومحاميه، بتهمة السب والقذف والتشهير بها عبر المواقع الإخبارية والسوشيل ميديا.

وكان محامي قمر قد أعلن أول من أمس، عن تفاصيل هذه الأزمة، من خلال بيان له أكد فيه أن موكله تعاقد على تقديم حلقات ببرنامج “5 نجوم”، وتصدر الحملات الدعائية الخاصة به، ولم يحصل على مستحقاته المالية كاملة، حيث حرر رئيس مجلس إدارة الشركة المنتجة له شيكاً بباقي المبلغ المستحق، وعندما توجه لصرفه فوجئ بأن الرصيد لا يسمح بسداد المبلغ.

وذكر محامي المطرب المصري، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، وصدر حكم في القضية يقضي بحبس رئيس الشركة عام مع الشغل والنفاذ، إلا أن الأخير استأنف على الحكم بعد تعهده بسداد المبلغ وتم إيقاف حكم الحبس بناءً على ذلك.