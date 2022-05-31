كاميلا كابيو تهاجم جمهور “نهائي الأبطال”.. وتتراجع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت النجمة الأميركية كاميلا كابيو جماهير كرة القدم خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بعد تقديمها عرضاً غنائياً قبل انطلاق المباراة بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي.

وفي التفاصيل، أحيت كاميلا كابيو قبل دخول اللاعبين حفلاً راقصاً على استاد “دو فرانس” في باريس، ودخلت المغنية على أنغام أغنية Señorita ومن ثم حملتها فرقتها الراقصة لينطلق العرض على بعض أغنياتها الشهيرة.

واستمر العرض لمدة 10 دقائق، إلا أنها وفور انتهاء المباراة عبّرت عن استيائها من الجمهور وشنّت هجوماً حاداً على الذين غنوا نشيد الأندية بصوت عالٍ خلال عرضها، وغرّدت قائلة إنها لا تصدق أن الجماهير كانت تغني بصوت عالٍ خلال عرضها.

وأضافت: “أنا وفريقي الغنائي عملنا بشكل مضنٍ لمدة طويلة لتقديم عرض جيد”، لكنها سرعان ما حذفت التغريدة التي نشرتها، ولاقت تفاعلاً كبيراً بين متابعيها.

ويشار إلى أن عدداً من الجماهير استقبل المغنية بصافرات استهجان، بسبب رفضهم فقرة الغناء التي لا تتناسب مع كرة القدم برأيهم.