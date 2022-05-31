شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج المسرحى عنوان الدورة المقبلة للمهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري عنوان الدورة الخامسة عشرة وهو "المخرج المسرحي المصري"، وجاء ذلك بعد دورتين حملت كل منهما علي التوالي عنوان "دورة الآباء"، ثم دورة "الكاتب المسرحي" لتأتي الدورة المقبلة لتكمل عناصر الإبداع المسرحي بإطلاق الدورة باسم المخرج ، والتي سيكرم خلالها أكثر من مخرج من مخرجي المسرح المصري.

المهرجان القومي للمسرح المصري تقام دورته المقبلة خلال الفترة من 24 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين، تحت شعار "المخرج المسرحي المصري، وكانت قد اجتمعت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، وبحضور كل من: الفنان القدير إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مدير المهرجان)، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والفنان القدير أشرف عبد الغفور، والناقدة عبلة الروتيني، والناقد المسرحي جرجس شكري، والمخرج حمدي حسين بكرى، والفنانة هايدي عبد الخالق.

وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع السياسة العامة للدورة الخامسة عشرة، كما تحددت خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه، وتم مناقشة عدة موضوعات خلال الاجتماع منها: الاستقرار على عنوان الدورة الجديدة " المخرج المسرحي المصري"، كما تم طرح مبدئي لأسماء مقترحة للمكرمين في الدورة المقبلة، سيتم التصويت عليها، بالإضافة لملفات أخرى تخص أعضاء لجان التحكيم ومواعيد فتح وغلق المشاركة في الدورة الجديدة.