شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليون دولار لـ فيلم الأنيميشن The Bob's Burgers Movie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيميشن The Bob's Burgers Movie الجديد إيرادات وصلت إلى 15 مليونًا و7 آلاف دولار بـ دور العرض حول العالم منذ يوم 27 مايو الجارى، العمل من إنتاج شركة 20th Cnetury.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 15 مليون دولار بدور العرض الأمريكية، و7 آلاف دولار بـ دور العرض حول العالم، على أن يصل فيلم The Bob's Burgers Movie إلى عدد كبير من دور العرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم الأنيميشن يدور بعدما يحدث انفجار لـ خط المياه الرئيسية الذى يسبب إنشاء حفرة ضخمة أمام مطعم Bob's Burgers مباشرة، ما يؤدي إلى سد المدخل إلى أجل غير مسمى وإفساد خطط Belchers لصيف ناجح، وبالتالي بينما بينما يكافح "بوب'' و''ليندا '' من أجل الحفاظ على نشاطهما التجاري قائمًا، يحاول الأطفال في حل لغز قد ينقذ مطعم عائلتهم، ومع تصاعد المخاطر، يساعد هؤلاء المستضعفون بعضهم البعض في العثور على الأمل والقتال من أجل العودة، حيث ينتمون.

ويقوم ببطولة الفيلم صوتيا كل من كريستين شال، زاك جاليفياناكيس، كيفن كلاين، هـ. جون بنيامين، جون روبرتس، دان مينتز، ديفيد وين، يوجين ميرمان، لاري ميرفي، سام سدر، يوجين شون، ومن إخراج الثنائى لورين بوشار، برنارد ديريمان، ومن كتابة وتأليف لورين بوشار، جيم دوتيرايف، نورا سميث.