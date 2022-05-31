شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يعود للسينما بعد غياب 5 سنوات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم حمادة هلال إلى السينما بعد غياب حوالى 5 سنوات منذ آخر أعماله فيلم "شنطة حمزة" حيث يحضر لفيلم جديد من تأليف كريم فهمى، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، كما أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365".

وأضاف حمادة هلال أنه كان يبحث عن سيناريو جيد يعود من خلاله إلى السينما مرة أخرى، خاصة مع انتظار الجمهور له وأنه كان خلال الفترة الماضية يركز على الأعمال الدرامية.

آخر أفلام حمادة هلال "شنطة حمزة" عام 2017 وشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامية الطرابلسى، بيومى فؤاد، طاهر أبو ليلة، ضياء الميرغنى، سامى مغاورى، محمد متولى، ايناس على وتأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فاروق.

وقدم النجم حمادة هلال، في السباق الرمضاني 2022، مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" من بطوله أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

كان حمادة هلال قد قال لـ الخليج 365" بعد عودته من الأراضى المقدسة، عقب أداء مناسك العمرة، إنه سعيد بردود الأفعال الإيجابية حول مسلسل" المداح - أسطورة الوادى"، مضيفاً أن هذا النجاح القوى للعمل فاق كل توقعاته.