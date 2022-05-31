شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مليون دولار من نصيب Downton Abbey: A New Era فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الجزء الثانى من فيلم Downton Abbey، الذى طرح تحت اسم Downton Abbey: A New Era، إيرادات وصلت إلى 70 مليونا و584 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم، منذ طرح العمل يوم 20 مايو الجارى.

وانقسمت إيرادات فيلم Downton Abbey: A New Era بين 30 مليون و 79 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و40 مليونا و505 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.

فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.