إنفصال يسرا عن زوجها خالد سليم بعد 27 سنة من الحياة الزوجية يُفجّر ضجة.. النجمة أكدت أمرًا حاسمًا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 05:43 صباحاً - تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي أقاويل تفيد بأن الفنانة يسرا أنفصلت عن زوجها خالد سليم نجل الفنان الراحل صالح سليم بعد زواج دام لمدة 27 عاما، مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور.

وبعد البحث تبين أن تلك الأقاويل ليس لها أي أساس من الصحة، وكانت قد صرحت الفنانة يسرا بهذا الخبر خلال لقاءها مع برنامج «أدينا بندردش» المذاع عبر الصحفة الرسمية للإعلامية شيرين عرفة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشيرة إلى أنها انفصلت عن زوجها لمدة 4 أشهر، في فترة من زواجهما.

وكانت قد فجرت مفاجأة خلال اللقاء، وقالت أنها أخفت سر زواجها منه لمدة 15 عاما ولم يتم اكتشافه إلا عندا ذهبت للمطار لاستقبال جثمال والد زوجها الفنان الراحل صالح سليم، فالأمن منعها فاضطرت أن تفصح عن زواجها من خالد سليم.

يسرا تنعى وفاة سمير صبري

هذا وقد نعت الفنانة يسرا الفنان الراحل سمير صبري، الذي توفي الجمعة 20 مايو عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت يسرا صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت صديقي وأخويا وحبيبي وسندي القدير سمير صبري.

وتابعت: إحنا فقدنا قيمة فنية واجتماعية عظيمة ولن تُعوض، هتوحشني يا أغلى الناس، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته.

يسرا تكشف تفاصيل دورها في مسلسل أحلام سعيدة

ومن جهة أخرى، كشفت الفنانة يسرا عن تفاصيل دورها في مسلسل “أحلام سعيدة“، حيث قالت إن تجربة فقدان البصر كانت مؤلمة.

وأَضافت، في حوارها مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: « ذهبت إلى دكتور حازم ياسين أستاذ طب وجراحة العيون، وأعطاني بعض التفاصيل عن شخصية الكفيف الذي فقد بصره بعد فترة معينة من عمره حيث قال لي أول شىء يستعمله الكفيف هو أذنه، واستعماله لأذنه يكون بنسبة 90 % وإن لم يكن أكثر، ولذلك اعتمدت على هذه التفصيلة بنسبة كبيرة في هذا العمل».

وتابعت: «لم أفضل ارتداء نظارة سوداء ولم أحرك عيني بإستمرار، فقط اعتمدت على النظر في منطقة معينة» مشيرة إلى أن الشخصية حياتها انقلبت بعد فقدانها للبصر.

بمسلسل جديد ومسرحية بموسم الرياض.. يسرا تعيش حالة نشاط فني بعد رمضان

من ناحية أخرى، تعيش الفنانة يسرا حالة من النشاط الفني بعد نجاح مسلسلها «أحلام سعيدة» والذي عرض في شهر رمضان 2022، حيث وقعت على بطولة مسرحية ستعرض خلال موسم الرياض المقبل من إنتاج صادق الصباح.

وعلى جانب آخر، ستبدأ في شهر يونيو المقبل تصوير مسلسلها الجديد «روز وليلى» التي تشاركها البطولة نيللي كريم وسيعرض على منصة شاهد.

آخر أعمال يسرا مسلسل «أحلام سعيدة» وشاركها البطولة غادة عادل ومي كساب وشيماء سيف وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

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