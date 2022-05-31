إبنة صفاء سلطان الوحيدة تخلع “الحجاب” والجمهور متفاجئ من جرأتها… شاهدوا كيف بدت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 05:43 صباحاً - تصدر اسم “أملي وسيم جزايرلي” إبنة الفنانة الأردنية صفاء سلطان محركات البحث على جوجل بعد انتشار صورها بالحجاب قبل أن تخلعه مؤخرًا، ونشر صورا وصفت بالجريئة ويظهر فيها التحدي للجميع، وبدأ الجمهور في انتقاد الفتاة العشرينية بسبب تلك الخطوة غير المحسوبة على حد قولهم.

وجاءت تعلقات الجمهور: الحجاب كان أحلي عليكي، الحشمة لا تنقص من جمالك شئ، بلاش تمشي في الطريق ده، عودي إلى رشدك يا فتاة.





صفاء سلطان تحتفل بعيد ميلاد إبنتها

وكانت الفنانة الأردنية ” صفاء سلطان ” قد شاركت متابعيها عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام» احتفالها بعيد ميلاد إبنتها ” أملي”، فنشرت سلطان مجموعة من مقاطع الفيديو تتضمن صورا لإبنتها الوحيدة من مناسبات ومراحل عمرية مختلفة.

وكتبت النجمة السورية في معايدتها لإبنتها: “كل عام وانتي بنتي ورفيقتي وحبيبتي وأختي وعيوني يلي بشوف الدنيا حلوة فيهن”، وتابعت: “بحبك مامي.. عقبال ال 100 سنه فرح ونجاح وحب وسعادة وراحة بال يا روح أمك إنتي” .

ولاقى منشور الفنانة صفاء سلطان تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين انهالت تعليقاتهم لتهنئة إبنتها بعيد ميلادها مشيدين بجمالها .

ابنة صفاء سلطان تخلع الحجاب

وكانت إبنة صفاء سلطان قد قررت خلع الحجاب بالتزامن مع تخرجها، وتناقل فانز النجمة الأردنية صورًا لـ “أملي” والتي ظهرت فيها بدون حجاب بعدما كانت حرصت على ارتدائه منذ صغرها وظهرت به كذلك قبل أشهر خلال احتفالها بعيد ميلادها، الأمر الذي دفع بعض المتابعين بتوجيه الانتقادات لها.

واطلت “املي” بأحدث صورها بالشعر الطويل المفرود وبالجينز الضيق، وبدت بملامح متشابهة جدا مع والدتها، كما ظهرت في احدى الصور مع النجم السوري محمود نصر، فيما تساءل البعض عما اذا كانت خطوتها بخلع الحجاب تمهيدا للسير على خطى والدتها وخوض غمار التمثيل.

يُشار إلى أن املي اختارت أن تتحجب بعمر باكر، بعكس والدتها النجمة التي اختارت طريق الفن والمسلسلات والأضواء، وهذا ما جعل بعض النشطاء يشنون حرباً ضد صفاء التي لم ترضخ لدينها ولم ترتدِ الحجاب كما فعلت ابنتها.

زيجات صفاء سلطان

وقالت صفاء أنها تزوجت مرتين فقط في حياتها الأولى من والد ابنتها، والمرة الثانية كان زواجًا سريًا، نافية أن تكون تزوجت مرة ثالثة من من الفنان طارق مرعشلي الذى طالتهما الشائعات حول ارتباطهما، مضيفة أنها تنتمي لأسرة أردنية سورية تعتمد في زواج بناتها على الزواج التقليدي، وكان ذلك السبب في قبولها زيجتها الأولى لشاب من معارفهم يقيم بأمريكا بعد انتهائها من الدراسة الثانوية مباشرة.

وأشارت «سلطان» إلى أنها انفصلت عن زوجها بعد أقل من 5 سنوات وانجبت خلالها ابنتها، حيث وصلت علاقتها مع زوجها إلى طريق مسدود، خاصة وأن ما أغراها بزوجها أنه كان يعيش في أمريكا، وكان هدفها الأساسي السفر إلى أمريكا وفق تعبيرها، منوهة إلى أنها كانت تحبه في المرحلة الأولى لكن اختلفت مشاعرها عندما تغيرت معاملته معها.

آخر أعمال صفاء سلطان

وشاركت صفاء سلطان فى سباق رمضان 2022، بالـ “مسلسل مع وقف التنفيذ” وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يشارك في بطولة مسلسل” مع وقف التنفيذ” مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

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