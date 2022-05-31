اختفاء تضاريس مروة راتب يصدم المتابعين ويثير موجة من السخرية!. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 05:43 صباحاً - فاجأت مروة راتب، الفنانة السورية المقيمة في الامارات، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها من خلال مقطع فيديو جديد بتضاريس مختلفة عن ما اعتاد الجمهور عليه، لتنهال عليها التعليقات الساخرة.

فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة السورية مروة راتب، حيث ظهرت بشكل مختلف عما كانت عليه سابقا بجسد كرفي وبرزو منطقة الجانبين، ولكن في هذا المقطع، كانت مروة بشكل أقل وزناً من قبل.

وجاءت العديد من التعليقات الساخرة على ظهور مروة بشكل مختلف، حيث كتب أحدهم معلقاٌ: “اكيد كانت الانحناءات مسببتلها وجع ضهر بنوم”، وعلق أحد أخر: “المراتب عشان مشاهدات بس”، بينما كتبت أخرى معلقة: “هي لها هدف انها تطلع بالمراتب المبالغ فيها بس الله اعلم ايش هو”،

ولم تتوقف التعليقات عند هذا الحد بل علق أخر قائلاً: “يعني ليش كانت تحط الدعامات الغبيه وتعرض نفسها للسخريه والطقطقه والضحك عليها واغلب السوالف مسخره فيها هذا وش يسمونه هوس شهره معقوله مااقول غير الله يثبت علينا العقل والدين”.