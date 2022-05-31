شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "حامل اللقب" بمهرجان روتردام للفيلم العربى بهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا عرض فيلم حامل اللقب يوم 18 يونيو المقبل، وهو من بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دينا الشربينى، وانطلق "حامل اللقب" في جولة عربية، بحضور أبطاله هشام ماجد ومحمد سلام ومحمد الكيلاني ومخرج العمل هشام فتحي، قبل إطلاقه تجاريًا في 10 دول بالخليج العربي، ومن بينهم الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، العراق، لبنان، فلسطين والأردن.

وفي سياق متصل يعرض المهرجان فيلم "واحد تانى" في ختام المهرجان، وهو بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.