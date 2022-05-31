شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم ضعيف لـ فيلم ساندرا بولوك الجديد The Lost City والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم The Lost City على تقييم وصل إلى 79% من قبل 244 ناقدًا عالميًا، و83% من قبل أكثر من 2500 مشاهد معتمد من خلال موقع ، وذلك منذ طح العمل يوم 25 مارس الماضى بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

تقوم ببطولة الفيلم الجديد The Lost City كل من النجمة العالمية ساندرا بولوك، والنجم العالمي تشانينج تاتوم، والنجم العالمي دانيال رادكليف، وتلعب بولوك دور لوريتا سيج، الروائية التي أمضت حياتها المهنية تكتب عن أماكن غريبة في كتبها الشعبية عن المغامرات الرومانسية، وسرعان ما تخوض تجربة تردد في الترويج لكتابها الجديد، ومع ذلك وافقت على الذهاب في جولة مع آلان.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter، الفيلم الذي سيقوم بـ إخراجه آدم وآرون ني، يتبع مؤلفة رومانسية ناجحة (بولوك)، التي تم اختطافها من قبل صائد كنز شرير، وأجبرها على التعاون مع عارض الأزياء (تاتوم)، وذلك لأنهما انجرافًا إلى مغامرة أغرب من الخيال.

تمت كتابة السيناريو الخاص بـ The Lost City of D بواسطة المؤلفة دانا فوكس "Isn't it Romantic, How to be Single"، بولوك أيضًا منتجة في المشروع من خلال شركتها Fortis Films ، جنبًا إلى جنب مع Liza Chasin لـ 3dot Productions و Seth Gordon لـ Exhibit A.