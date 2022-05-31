ابن أمير كرارة يخطف الأنظار بظهور نادر له: طفل أشقر ووسيم ورث جمال والده

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 02:47 صباحاً - كشف النجم أمير كرارة من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” عن خضوع نجله لعملية جراحية، حيث ظهر فيها كرارة مع ابنه الأكبر “سليم” أثناء تواجده داخل إحدى غرف العناية المركزة، بأحد المستشفيات الكبرى، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يتخطى هذه الأزمة بسلام.

وعلّق أمير على صورته مع نجله قائلاً: “الحمد لله تسلم إيدك يا أخويا وحبيبي أجمد دكتور أنف وأذن وحنجرة في المجرة، وشكراً للمستشفى وشكراً للطاقم الطبي المحترم، وشكراً على الطقم الجديد الأسود”.

وقد لفت ابن الفنان أمير كرارة الأنظار بظهوره النادر، حيث بدا واضحًا أنه ورث جمال والده بعينيه الخضراوين وشعره الأشقر؛ كما تلقى الفنان الكثير من التعليقات التي دعت للطفل بالسلامة الشفاء العاجل.

ومن المعروف عن النجم أمير كرارة محبته الشديدة لأسرته، وتعلّقه الشديد بأبنائه، حيث أنه متزوج من شقيقة الفنان المصري أحمد صلاح حسني، ولديه منها ثلاث أبناء هم: سليم 13 سنة، وليلى 10 سنوات، ونيللى 5 سنوات.

أمير كرارة يحقق نجاح كبير بمسلسل «العائدون»

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني، كان الفنان أمير كرارة قد حضر في موسم دراما رمضان 2022 الماضي ببطولة “مسلسل العائدون” وحقق هذا العمل نجاحًا كبيرًا جدًا ونسب متابعة عالية.

وتدور أحداث المسلسل عن محاولات المخابرات المصرية التصدي للإرهاب المتمثل في “داعش”، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار الإثارة والتشويق.

وشاركت في مسلسل “العائدون” مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: أمينة خليل، محمود عبد المغني، ميدو عادل، رشا بلال، الفنان السوري أحمد الأحمدي، إسلام جمال، جيهان خليل، نبيل عيسى، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج نادر جلال.

واحتفل الفنان أمير كرارة خلال الأيام الاخيرة من شهر رمضان المنقضى، بانتهاء تصوير مسلسل العائدون، وقال: “شكرًا لكل أخواتى النجوم اللى شارك في هذا العمل المهم المحترم وإلى لقاء قريب إن شاء الله”.

وقال عبر حسابه الرسمى بإنستجرام: “مع آخر يوم تصوير بشكر الأستاذ الكبير أحمد نادر جلال والأستاذ محمد السعدي ميديا هب والأستاذ الكبير باهر دويدار ومدير التصوير هيثم حسنى، والمنتج الفنى أحمد أبو الفتوح والأستاذ محمد سرى وسارة ابراهيم الديكور باسل حسام”.

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