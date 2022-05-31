شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعي: مسلسل "ملف سري" يحمل رسالة شكر وتقدير إلى القضاء المصري الشامخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان نضال الشافعى عن سعادته بالمشاركة فى مسلسلين فى دراما رمضان هذا العام، هما "ملف سرى" و"دايما عامر"، مشيرًا إلى أن دوره في مسلسل "ملف سرى" كان صعبا جدا؛ لأَن شخصية شاكر شقيق النجم هانى سلامة مركّبة، وبه العديد من التفاصيل، والكاتب محمود حجاج السيناريست حرص على كتابة الشخصيات بحرفية شديدة، وأيضا الوقوف أمام نجم كبير وهو الفنان هانى سلامة ومخرج قدير وهو الأستاذ حسن البلاسي، وكوكبة من النجوم سعدت بالعمل معهم.

وأضاف الشافعى خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن المسلسل كان يحمل رسالة مهمة جدا، وهى تقديم الشكر والتقدير للقضاء المصرى على ما تعرض له فى السنوات الماضية من أزمات والعمل تحت ضغط، لكنه ظل وسيظل شامخاً كعادته، وهذا ما حمسنى لتقديم هذا العمل.

وتابع نضال أن المسلسل يجسد صورة لما يعانيه القاضي فى مهنته من صعاب لدرجة ان هذه الضغوط تصل لأسرته، وعلى المستوى الفنى كل حلقة كانت تحتوى على كم من الأحداث المثيرة جذبتنى أنا شخصيا عند قراءة السيناريو، والحمد لله ردود الفعل على العمل كانت أكثر من رائعة.

وعلى الجانب الآخر قال نضال الشافعى: إن دوره فى مسلسل "دايما عامر" بيناقش رسالة مهمة موجودة داخل كل بيت وهى التعليم والعلاقة بين المدرسين والطلبة، وكنت سعيدا جدا بترشيحى للدور كظهور خاص فى المسلسل مع أخى النجم مصطفى شعبان والمخرج الكبير مجدى الهوارى والسيناريست محسن بغدادى، ومسلسل "دايما عامر" رسالة فنية وطنية جداً ومساحة القضية كبيرة مما جعلنا نقدمها بشكل كوميدى نال إعجاب المشاهدين.