دنيا سمير غانم في أول عمل مسرحي لها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن استعدادها لتقديم أول عرض مسرحي لها خلال صيف 2022، بعنوان “روحي أنا” استعانت فيه بعدد كبير من نجوم الكوميديا منهم على ربيع ومحمود حافظ وشيماء سيف وبيومى فؤاد ومن إخراج أوتاكا.

دنيا التي قدمت سابقا عدة عروض مسرحية للأطفال فقط، تخوض تجربتها المسرحية الأولى للكبار، ومن المنتظر أن تبدأ بروفات التربيزة قريبا، لحين حصول الشركة المنتجة على مسرح في القاهرة يمتلك الامكانات الفنية اللازمة لتقديم العرض المسرحي، وتأكد حتى الآن عرض المسرحية في القاهرة أولا، على أن تعرض بعدها في إحدى الدول العربية بنفس الموسم.

ويعد العمل المسرحي الجديد هو أول عمل لدنيا سمير غانم بعد حالة الحداد التي مرت بها عقب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز، ولها مسلسل مؤجل من موسم رمضان 2022 بعنوان “عالم موازي”، كما لها فيلم لم يتحدد الموعد النهائي لعرضه وهو بعنوان “تسليم أهالي” ويعد أول بطولة مطلقة لها.

من ناحية اخرى احتفلت النجمة دنيا سمير غانم، بوصول عدد متابعيها على إنستغرام لـ 14 مليون متابع، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: “شكرًا على دعمكم الدائم ليا”، موجهًا رسالة شكر لجميع متابعيها.