شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أصالة تكشف عن ديو جديد مع أسماء لمنور ورامى صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة السورية أصالة حالة من النشاط الفني، حيث أحيت عدة حفلات الفترة الماضية في مصر والسعودية، وتحدثت أصالة في تصريحات تليفزيونية عن أعمالها الفنية المقبلة، حيث أكدت أنها سجلت ديو جديد مع المطربة أسماء لمنور، من المقرر طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال منتصف الشهر المقبل.

كما أعلنت اصالة عن تحضيرها لـ "ديو" جديد المطرب رامي صبري، وستعلن عن تفاصيله في القريب العاجل، وهو يعد الديو التعاون الثانى بينهما، كما كشفت عن أن أغانى ألبومها الجديد جاهزة لطرحها، حيث سجلت مجموعة من الاغانى وستختار ما سيتم طرحه للجمهور .

وكانت أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندي أهديه".