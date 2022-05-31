شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "طقوس الإبداع" يتناول وجبات ثقافية دسمة ما بين الفنون والآداب والتراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الخطة البرامجية التي أقرها أسامة بهنسي رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة والتي أعدها المخرج الشاب أشرف الغزالي رئيس قناة النيل الثقافية، تغطى القناة النواحى المختلفة للثقافة المصرية، وذلك عبر فتح نوافذ على الثقافات العالمية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج تتطرق لوجبات ثقافية دسمة بهدف تناول الفنون والآداب والتراث وملامح الشخصية المصرية.

من بين هذه البرامج برنامج "طقوس الإبداع" وهو الذى يختص بتقديم الأعمال الإبداعية من قصة ورواية إلى شعر ومسرح ونقد، كل ذلك بالإضافة إلى الكتب التي تعمل على ربط المشاهد بمنابع الإبداع والمعرفة.



المذيع خالد منصور

وقد بدأ البرنامج منذ الأول من مايو الجاري بمجموعة متميزة من الحلقات فاستضاف الكاتب والمترجم حسام فخر مدير إدارة الترجمة الفورية بالأمم المتحدة وصاحب التجربة الإبداعية المتفردة، والكاتب الجزائري إسماعيل يبرير، والشاعرة الكبيرة د. فاطمة قنديل، والروائي والإعلامي محمد موافي، ود. مجدي جرجس، ولا يزال فريق البرنامج يعمل على تغطية المشهد الإبداعي المصري والعربي عبر مناقشات ثرية بفقرات البرنامج.

البرنامج يقدمه خالد منصور وفاطمة السردي، ويعده سعاد سليمان ومحمد الكفراوي، تنسيق أحمد القوصى، إخراج فاتن عبد العزيز، مخرج منفذ رباب خالد، مدير إنتاج إسماعيل عبد العال ومحمد المغربي، منفذ إنتاج عمرو رضا.





خالد منصور

خالد منصور من مواليد القاهرة، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، ارتبطت مسيرة (خالد) بشبكة قنوات النيل منذ البداية، فقد عمل أولاً كمساعد مخرج في قناة النيل للتنوير، قبل أن يتحول إلى قناة النيل الثقافية. ومنذ بدأ يظهر كمقدِّم للبرامج الثقافية وهو يبني جماهيريةً آخذةً في الاتّساع، خاصةً في الوسط الأدبي المصري.

قدم خالد منصور العديد من البرامج ومنها "ليالى" و"كلمات" و"طقوس الإبداع" والتى قدم من خلالها مناقشة لمئات الأعمال الأدبية والترجمات لمبدعين من مصر والوطن العربي ومنهم د.محمد المنسى قنديل، د. واسينى الأعرج، سعيد الكفراوي، وحيد الطويلة، فتحى إمبابى، د.أحمد المدينى، الوزير يحيى يخلف، نبيل سليمان، د.محمد برادة، كمال العيادي،سمير قسيمي، السفير د.خالد زيادة، ربعي المدهون ، ميسون صقر، يحيى مختار، د.سيد البحراوي، د. لؤى حمزة عباس، جلال برجس، عبد الرحيم كمال وغيرهم.