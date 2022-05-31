شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات إيجابية مرتفعة للموسم الرابع من مسلسل الخيال Stranger Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الموسم الرابع من مسلسل الخيال والفنتازيا Stranger Things الذى عرض منذ أيام قليلة عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، تقييمات إيجابية كبيرة بعد تأجيل المسلسل لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا التي أجبرت الكثيرين على تأجيل أعمالهم بسبب الغلق الذى نفذته دول العالم.

ونجح الموسم الرابع من المسلسل الشهير في حصد تقييمات وصلت لأكثر من 95% من قبل النقاد والمشاهدين بعد أقل من يومين من عرضه عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وكشفت عدة تقارير أجنبية سابقة، عن انضمام النجمة العالمية نينا دوبريف، لطاقم عمل مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع، بعد تألقها في دور البطولة في فيلم Love Hard الذي يعد أحد أفضل أفلام الكريسماس عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث ستلعب دورا رئيسيا في الأجزاء القادمة من السلسلة الشهيرة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 32 عاماً، انضمت إلى طاقم العمل للموسم الرابع لمسلسل Stranger Things، لتؤكد النجمة صحة الأقاويل، بنشر صورة عبر حسابها بموقع انستجرام، وهي تقف أمام مجموعة الطلاب في مدرسة هاوينكينز في جورجيا، لتلعن عن انضمامها إلى الموسم الرابع من السلسلة.