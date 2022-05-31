محمد عشوب: "أقسم بالله سمير صبرى لديه ولد آخر من فنانة معروفة وشوفته"

القاهرة - سامية سيد - فجر محمد عشوب "المنتج السينمائى وخبير المكياج"، مفاجأة من العيار الثقيل حول وجود ابن للفنان الراحل سمير صبرى من فنانة معروفة رافضاً الإفصاح عن اسمها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذى يبث على قناة ETC، مساء اليوم الإثنين، أن الفنان سمير صبرى لديه أبن شبه نسخه طبق الأصل من الفنان الراحل، وصور نجله منتشرة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع المنتج السينمائى وخبير المكياج، أن سمير صبرى طلب من الفنانة التى أنجب منها نجله الآخر، عدم الإفصاح عن الأمر إلا بعد وفاته، مضيفا: "أقسم بالله سمير صبرى لديه ولدان والتقيت بهم واحد منهم كان صغيراً والآخر التقيت به عند والدته الفنانة الشهيرة".

وتابع: "الوحيد الذى يعرف هذا سر زواج وإنجاب سمير صبرى من الفنانة الشهيرة هو الفنان منير مكرم".

ومن جانبه وصف طارق الشناوى الناقد الفنى، ما يحدث على الساحة الإعلامية إزاء الفنان الراحل سمير صبرى، هى حالة من التشويش على غرار الأفلام القديمة.

وتابع الشناوى، أن الفنان الراحل سمير صبرى سواء كان لديه أولاد أو من عدمه، ولكنه سيظل قيمة فنية وإعلامية كبيرة، مضيفاً أنه خلال لقاءات جمعته مع سمير صبرى، لم يذكر أى معلومة أنه يمتلك أبناء، وما يتم تداوله حول هذه القصة وهمى وليس له أساس من الصحة.