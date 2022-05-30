شكرا لقرائتكم خبر عن أول ملامح لفيلم توم هانكس الجديد Pinocchio من ديزني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة ديزني، ملامح جديدة من الفيلم المنتظر Pinocchio للنجم العالمي توم هانكس، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي لقطات جديدة من الفيلم، لتعلن عن إصدار التريلر الرسمي للعمل غدا.

الفيلم من بطولة بنجامين إيفان أينسوورث، سينثيا إريفو، جوزيف جوردون ليفيت، كيغان مايكل كي، لورين براكو ولوك إيفانز، ومن المقرر طرحه في سبتمبر المقبل، ويلعب توم هانكس دور جيبوتو، وهو نحات الخشب الذي بنى ويعامل بينوكيو كما لو كان ابنه.

وعلى جانب آخر كشفت عدة تقارير أجنبية عن بيع كرة توم هانكس التى استخدمها فى فيلمه الشهير Cast Away الذى عرض عام 2000، بقيمة 308 آلاف دولار فى مزاد، لتتخطى كرة الطائرة التوقعات التى أعدها القائمون على المزاد، حيث تم وضع توقعات تصل لـ 60 ألف دولار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة recentsworld، فإن كرة الطائرة الأشهر فى تاريخ السينما، والتى استخدمها توم هانكس فى عمل سينمائى حظى على اهتمام الكثيرين وحصد شعبية ضخمة، تم بيعها بمبلغ 308 آلاف دولار.