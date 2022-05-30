شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم توم كروز Top Gun: Maverick يحقق 260 مليون دولار في يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم توم كروز، Top Gun: Maverick، إيرادات وصلت إلى260 مليون و568 ألف دولار حول العالم، وذلك في يومين فقط حيث عرض الفيلم يوم 27 بدور العرض السينمائي.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

وفي سياق متصل فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتسريب تريللر فيلم الأكشن والإثارة المنتظر Mission Impossible 7، بطولة النجم توم كروز مع النجمة هايلي أتويل، وذلك بالتزامن مع تألقه وحالة الصخب الذي حدثت بمجرد ظهوره في مهرجان كان السينمائي وعرض فيلمه Top Gun: Maverick ومنحه جائزة السعفة الذهبية الفخرية.

فيلم المهمة المستحيلة في جزئه السابع عاني كثيرا بسبب فيروس كورونا وتوقف أكثر من مرة لكن استأنف كروز تصوير فيلمه Mission: Impossible 7 في لندن مايو الماضي 2021.