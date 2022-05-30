المخرج باسم التركى من ذوى الهمم يفوز بجائزة أفضل فيلم بالقومي للسينما.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - استقبل جمهور حفل ختام المهرجان القومي للسينما جائزة المخرج باسم التركي من ذوي الهمم بتصفيق حاد، ووقفوا احترامًا لتجربة هذا المخرج الشاب وحصوله على جائزة أفضل فيلم فى الدورة الرابعة والعشرين.

وشكر المخرج الشاب المهرجان على منحه الجائزة وقال إنه لم يصدق أنه سيحصل على الجائزة ولكنها أسعدته ورفعت من معنوياته، كما أشاد مدير التصوير وعضو لجنة التحكيم سعيد شيمي بتجربة باسم التركي وقال إنه يستحق لأنه قدم فيلمًا جيدًا.

وتشكلت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان برئاسة المخرجة إيناس الدغيدي وعضوية كل من مدير التصوير محمود عبد السميع، فنان الديكور فوزي العوامري، الموسيقار هاني شنودة، الفنانة لبلبة، الناقدة ناهد صلاح وفنانة المونتاج دينا فاروق، أما لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك تشكلت برئاسة مدير التصوير الفنان الكبير سعيد الشيمي والذي أخرج عددًا كبيرًا من الأفلام التسجيلية والروائية، وعضوية كل من المخرجة زينب زمزم، الناقد عصام زكريا، الدكتورة ثناء هاشم استاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما والمنتج حسام علوان، ويختتم الحفل بإعلان جوائز المهرجان.