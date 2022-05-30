شكرا لقرائتكم خبر عن 156 مليون دولار حصيلة فيلم توم كروز الجديد Top Gun Maverick والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والحركة الجديد Top Gun Maverick، للنجم العالمي توم كروز، إيرادات وصلت لـ 156 مليون دولار، بعد عدة تأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا التي عطلت الكثير من الاعمال السينمائية.
"Top Gun: Maverick" هو الفيلم الأول الذى حقق أعلى نسبة أرباح فى أول عرض بمسيرة توم كروز التى استمرت 40 عامًا، حيث تعتبر أول افتتاحية لأحد أفلامه التى تتجاوز 100 مليون دولار فى عطلة نهاية الأسبوع، فكان " War of the Worlds" ، الذى افتتح بإيرادات 64 مليون دولار فى عام 2005 ، بمثابة أعلى إيرادات افتتاحية لكروز، حتى جاء "Top Gun: Maverick" ليتصدر المشهد.
وعلى جانب آخر، قررت القوات الجوية الفرنسية – في وقت سابق - توجيه تحية على طريقتها الخاصة للنجم العالمى توم كروز، بمناسبة عرض فيلمه الأخير "Top Gun: Maverick" فى مهرجان كان السينمائى، حيث أطلقت تسع طائرات فى سماء المهرجان لتوجيه تحية للنجم العالمى الكبير لحظة وصوله للسجادة الحمراء من المهرجان وافتتاح فيلمه.
ومنح مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 75، النجم العالمى توم كروز جائزة السعفة الذهبية الفخرية وذلك قبل عرض فيلمهTop Gun: Maverick بالمهرجان وسط حضور عدد من المشاهير.