شكرا لقرائتكم خبر عن 156 مليون دولار حصيلة فيلم توم كروز الجديد Top Gun Maverick والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والحركة الجديد Top Gun Maverick، للنجم العالمي توم كروز، إيرادات وصلت لـ 156 مليون دولار، بعد عدة تأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا التي عطلت الكثير من الاعمال السينمائية.

"Top Gun: Maverick" هو الفيلم الأول الذى حقق أعلى نسبة أرباح فى أول عرض بمسيرة توم كروز التى استمرت 40 عامًا، حيث تعتبر أول افتتاحية لأحد أفلامه التى تتجاوز 100 مليون دولار فى عطلة نهاية الأسبوع، فكان " War of the Worlds" ، الذى افتتح بإيرادات 64 مليون دولار فى عام 2005 ، بمثابة أعلى إيرادات افتتاحية لكروز، حتى جاء "Top Gun: Maverick" ليتصدر المشهد.