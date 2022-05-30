المهرجان القومى للسينما المصرية يكرم رجاء حسين وعبد العزيز مخيون والتلمساني.. صور

القاهرة - سامية سيد - كرم المهرجان القومي للسينما المصرية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والناقد الكبير كمال رمزي والدكتور فتحي عبد الوهاب 4 من المبدعين في السينما المصرية، هم عبد العزيز مخيون ورجاء حسين والمونتيرة رحمة منتصر والمخرج كامل التلمساني، ويصدر المهرجان إصدارات بأسمائهم جميعًا تكريمًا وتوثيقًا لتجاربهم في السينما.

كان قد بدأ حفل الختام بعرض فني بعنوان (باب الحلم)، حول تتابع أجيال السينمائيين وتطور صناعة السينما في مصر، وما تزخر به السينما المصرية من كنوز فنية، العرض إخراج محمد مرسي إبراهيم، أشعار وألحان وتوزيع محمد مصطفى، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم استعراض محمد ميزو، جرافيك ومايبنج محمد المأموني، تصميم إضاءة ياسر شعلان، مخرج منفذ محمد طوسون، يعقبه عرض فيلم تسجيلي عن وقائع المهرجان إنتاج وحدة الفيديو تك التابعة لقطاع الصندوق.

كانت قد تشكلت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان برئاسة المخرجة إيناس الدغيدي وعضوية كل من مدير التصوير محمود عبد السميع، فنان الديكور فوزي العوامري، الموسيقار هاني شنودة، الفنانة لبلبة، الناقدة ناهد صلاح وفنانة المونتاج دينا فاروق، أما لجنة تحكيم الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك تشكلت برئاسة مدير التصوير الفنان الكبير سعيد الشيمي والذي أخرج عددا كبيرا من الأفلام التسجيلية والروائية، وعضوية كل من المخرجة زينب زمزم، الناقد عصام زكريا، الدكتورة ثناء هاشم استاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما والمنتج حسام علوان، ويختتم الحفل بإعلان جوائز المهرجان.