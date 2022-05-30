شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تدعم الأهلى أمام الوداد فى نهائى أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة سهر الصايغ على دعم النادي الأهلي أمام الوداد، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المحاضرة مع لاعبي الأهلي بمقر إقامة البعثة بالمغرب، قبل التحرك لخوض مباراة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد بيتسو موسيماني، خلال المحاضرة، على العديد من التعليمات الفنية والمهام المكلف بها كل لاعب، وفقًا لخطة المباراة والتشكيل الذى يخوض به الأهلي مواجهة الوداد.

ويلتقي الأهلي مع الوداد فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب»، على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد عُقد صباح أمس، الأحد، وانتهى بالاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بالمباراة، وذلك في حضور وفدي النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي ومسؤولي «كاف» ومسؤولي الأمن المغربي.

وضم وفد الأهلي الذي حضر الاجتماع الفني كلًّا من المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وأحمد أبوعبلة، طبيب الفريق. وطلب وفد النادي، بشكل رسمي خلال الاجتماع الفني، بعدم تكرار أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 التي أقيمت في المغرب، وذلك بالإشارة إلى كافة تفاصيلها.

كما شدد وفد الأهلي في طلبه على التأمين الكامل لبعثة الفريق، وكذلك جماهيره قبل وأثناء وبعد اللقاء؛ وفي ضوئه تقرر نقل دكة الأهلي إلى اليمين بدلًا من الجهة اليسرى، بجوار مدرجات جماهير الأهلي «ناحية اليمين»، ومنح بعثة الفريق واللاعبين والجماهير مدخلًا خاصًّا بمركب محمد الخامس الذي تقام عليه المباراة، بعيدًا عن جماهير وفريق الوداد؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

كما أكد مسؤولو «كاف» لوفد الأهلي في حضور المنسق العام للمباراة والحكم، وبشكل رسمي في الاجتماع الفني؛ على عمل تقنية الـ«var» أثناء اللقاء دون توقف، كما تنص اللوائح المنظمة للمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت التفاصيل التنظيمية للمباراة بتحديد زي الفريقين، حيث يرتدي الأهلي زيه التقليدي بالقميص الأحمر والشورت الأبيض، بالإضافة إلى احتكام الفريقين إلى الوقت الإضافي من شوطين حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح إذا استمر التعادل.