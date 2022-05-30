شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم بعد عام من الحزن والغياب تعود لجمهورها بمسرحية وفيلم ومسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت النجمة دنيا سمير غانم تخطى أحزانها على وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، خلال الأشهر الماضية، بعدما عاشت فترة صعبة منذ مفارقة والديها الحياة، اذ أصبحت تتواجد خلال الأحداث الفنية في الفترة الأخيرة وكذلك على السوشيال ميديا، كما تستعد للعودة لمزاولة نشاطها الفنى مجددًا بالتحضير لأكثر من عمل جديد.

وتعاقدت دنيا سمير غانم على بطولة مسرحية جديدة بعنوان "روحى أنا" تخوض بها أولى تجاربها على خشبة المسرح، ويشارك في بطولة المسرحية على ربيع وشيماء سيف وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وهي من تأليف كريم سامى، ليكون أول الأعمال الجديدة التي تعاقدت عليها دنيا منذ وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وفى الدراما التليفزيونية تنتظر دنيا عرض مسلسلها "عالم موازى" من 15 حلقة والذى تم تأجيل عرضه من العام الماضى، بسبب مرض سمير غانم ودلال عبد العزيز وقتها وملازمة دنيا لهما في المستشفى قبل رحيلهما، ويشارك في بطولته عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال.

وعلى مستوى السينما، أصبح فيلم "تسليم أهالى" مرشح بقوة للعرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت دنيا من تصويره منذ فترة وتعرض للتأجيل، ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لها في السينما ويشاركها البطولة هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

وكان آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" فى رمضان 2019، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك فى بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وآخرين، وإخراج خالد الحلفاوي، وتم تقديمه فى 3 حواديت كل حدوتة من 10 حلقات وباسم مختلف.



دنيا سمير غانم



دنيا سمير غانم



دنيا سمير غانم فى آخر ظهور