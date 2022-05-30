شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل محتفلاً بزواج ابنته: تروح وتيجى قصاد عينيا.. أحس إن الحياة بهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السيناريست والشاعر مدحت العدل، متابعيه عبر حسابه على "فيس بوك"، بمجموعة من الصور، لحفل زفاف ابنته آيه العدل، في أحد الفنادق، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم المجتمع والفن والإعلاميين والشخصيات العامة، بينهم الفنانة نيللى كريم، والفنانة يسرا، والإعلامية لميس الحديدى، وبوسى شلبى، والنجوم خالد النبوى، ووليد توفيق، وكارول سماحة.



ايه العدل مع عريسها



ايه العدل

وعلق العدل بأبيات من الشعر لإبنته قائلا، "تروح وتيجي قصاد عنيا..أحس ان الحياة بهية والدنيا عندي معناها هي..وآية آية في كل حاجة"



مدحت العدل وابنته



مدحت العدل يقبل يد ابنته

وسبق هذا، احتفال السيناريست مدحت العدل، نهاية الأسبوع قبل الماضى، بعقد قران ابنته آية، حيث عقد القران فضيلة الشيخ علي جمعة، وشهد على العقد جمال العدل، وسط حضور الأهل والأقارب والأصدقاء، وذلك بأحد المساجد بالقاهرة.