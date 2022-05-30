شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى فى شوارع باريس لقضاء عطلتها بعد "suits بالعربى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد الفنانة ريم مصطفى في باريس، لقضاء عطلتها الصيفية، وذلك بعد المشاركة في دراما رمضان الماضي بمسلسل "suits بالعربى" وقبل العودة لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد "دوبامين" المكون من 15 حلقة، حيث نشرت ريم على حسابها بموقع "إنستجرام" صورًا أثناء تواجدها في شوارع باريس.

وتستعد ريم مصطفى لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والذى صورت منه المشاهد الأولى قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كلاً من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقدمت ريم مصطفى في رمضان الماضى، مسلسل "suits بالعربى" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

ويعرض لريم مصطفى حالياً فى السينمات فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.



ريم مصطفى



الفنانة ريم مصطفى



ريم مصطفى فى باريس



ريم مصطفى تقضى عطلتها فى باريس