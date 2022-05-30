شكرا لقرائتكم خبر عن سنوب دوج يلغى جولته الغنائية فى أستراليا المقرر لها أكتوبر المقبل.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى المغنى العالمى سنوب دوج، جولته الغنائية الأسترالية المقبلة، الذى كان من المقرر أن يقدم مغنى الراب الأمريكى، 50 عامًا، خلالها عروضًا فى بيرث وسيدنى وملبورن وبريسبان، على مدار شهر أكتوبر المقبل.

وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل"، أصدر سنوب، بيان عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، أعلن خلاله إلغاء الجولة الاسترالية، مؤكدًا فى الوقت ذاته، أن عروضه فى الولايات المتحدة لا تزال مستمرة.



سنوب دوج

وقال البيان، "أيها الأصدقاء والمعجبون الأعزاء، بسبب تضارب المواعيد غير المتوقعة، بما فى ذلك الالتزامات العائلية والمشاريع التلفزيونية والأفلام القادمة، يأسف سنوب دوج، أنه ألغى جميع مواعيد الجولات القادمة غير الأمريكية للفترة المتبقية من عام 2022".

وعلى جانب آخر، مازح نجم الراب سنوب دوج – فى وقت سابق - متابعيه ورجل الأعمال إيلون ماسك بعد إعلان الأخير توقفه مؤقتًا عن متابعة صفقة الاستحواذ على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعى، حيث نشر سنوب دوج، تغريده عبر حسابه على "تويتر"، أشار فيها إلى أنه ربما يضطر لشراء شبكة التواصل الاجتماعى بعدما توقفت صفقة إيلون ماسك، البالغة 44 مليار دولار، وقال سنوب، أيضًا، إنه "سيمنح الجميع علامة اختبار زرقاء على الفور، حتى تلك الروبوتات التى تحتوى على 10 أحرف فى أسمائها"، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

جاء هذا بعدما أعلن إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم، أنه يعلق محاولته للاستحواذ على موقع تويتر، وذلك بعد أسابيع من الموافقة على الحصول على الشركة الخاصة فى صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.



بيان سنوب دوج لإلغاء حفلاته فى أستراليا