شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بسعفة مهرجان كان عرض فيلم triangle of sadness بأسبوع بيرجمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد أسبوع بيرجمان في السويد عرض فيلم triangle of sadness للمخرج روبن اوستلوند الحائز بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائى الدولى، فى حفل ختام دورته الـ 75، ويعتبر أسبوع بيرجمان هو حدث سنوي ينظمه مركز بيرجمان في جزيرة فورو الصغيرة في السويد.

فيلم Triangle of Sadness إنتاج دولى مشترك عام 2022، تأليف وإخراج روبن أوستلوند وبطولة هاريس ديكينسون وتشارلبى دين وودى هارلسون.

توقف إنتاج الفيلم مرتين فى عام 2020 بسبب جائحة COVID-19، دخل الفيلم فى مهرجان كان السينمائى عام 2022، حيث تلقى ترحيباً لمدة ثمانى دقائق وفاز بالسعفة الذهبية.

تدور أحداث الفيلم حول عارضتان وعاملة نظافة تقطعت بهما السبل في جزيرة نائية مع مجموعة من المليارديرات.

وشهد مهرجان كان السينمائي فوز الممثلة الإيرانية زهراء أمير الإبراهيمي، بجائزة أفضل ممثلة، خلال عن دورها فى فيلم "Holy Spider" للمخرح على عباسي.

ويستند الفيلم على قصة حقيقية حول مقتل عدد من النساء فى مدينة مشهد الإيرانية على يد القاتل الشهير "سعيد هنائي" بالسبعينات، الذى يعتبر أن هدفه كان تطهير المدينة من عاهرات الشوارع الفاسدات الفاسقات.

فيما فاز الممثل الكورى الجنوبى "سونج كانج" بجائزة أفضل ممثل، من مهرجان كان السينمائى الدولى عن فيلم broker للمخرج KORE-EDA Hirokazu، فى حفل ختام المهرجان.

تدور القصة حول رجل سمسار يدير مساحة مجهولة تدعى "صناديق الأطفال"وهى مساحة يمكن للوالدين فيها التخلى عن أطفالهم حديثى الولادة الذين لا يستطيعون رعايتهم، فيخوض رحلة غير متوقعة مع أم طفل لا يعرف سبب تركها لطفلها للعثور على آباء جدد له وتتبعهم محققة لكشف صفقتهم.