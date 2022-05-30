شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف بعد تعرضه لأزمة قلبية: خرجت من المستشفى وصحتى زى الفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن المطرب نادر أبو الليف جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه مؤخرًا لأزمة مفاجئة نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، وقال أبو الليف لـ"الخليج 365": "الحمد لله خرجت من المستشفى منذ قليل، والحمد لله عدت على خير وصحتى زى الفل، وأوجه الشكر لكل الجمهور اللى سأل عليا واطلب منهم الدعاء".

كان المطرب نادر أبو الليف تعرض مؤخرًا لوعكة صحية شديدة بشكل مفاجئ أسفرت عن نقله لأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية ودخل على أثرها العناية المركزة لتلقي العلاج، حيث عانى من أزمة في التنفس تسببت في ضعف عضلة القلب نتج عنها أزمة قلبية.

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

يذكر أن أبوالليف قد سبق له أن شارك من قبل في العرض المسرحى "حوش بديعة"، الذى عرض على مسرح بيرم التونسى بالشاطبى، وعلى المسرح العائم بالقاهرة، وحققت نجاحا جيدا، وشارك فى بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم انتصار، تتيانا، عبير مكاوى، نوال سمير، سليمان عيد، أشرف مصيلحى، وإسلام عبد الشفيع، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج ياسر صادق.