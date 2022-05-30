شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف سبب ظهوره بحظاظة ووشم أثناء تأدية مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم أحمد سعد على الجدل الذى حدث حوله مؤخرًا بعد ظهوره بوشم وحظاظة أثناء تأدية مناسك العمرة، قائلاً فى تصريحات لـ"الخليج 365": "هذه لم تكن حظاطة وكانت سبحة وقمت بلفها على يدى لكى أسبح أثناء أداء العمرة".

وأضاف سعد: "ظهورى بالوشم والانتقادات كان سببًا وراء قيامي به، حيث تعرضت مؤخرًا لحادث ترك أثرًا في أيدى وتسبب في غرز وإصابات، فقمت برسم إدارى من خلاله تلك الإصابات، والله سبحانه تعالى ينظر دائمًا على ما في قلوبنا ولا ينظر إلى أشكالنا".

وكان قد تعرض أحمد سعد، مؤخرًا للانتقادات من قبل متابعيه، بعد نشره مقطع فيديو له، أثناء تأديته مناسك العمرة وظهر فيه وهو مرتديًا ملابس الإحرام، ومرسوم على يده وشم، ومن التعليقات التي كتبها له الجمهور:" بالوشم يا حاج أحمد لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ربنا يهديك، وبخصوص الوشم ده اية، عمرة بالوشم ازاى".





كان الفنان أحمد سعد قد انتهى من أداء مناسك العمرة خلال تواجده بالأراضى السعودية، وعقب إحيائه أحد الحفلات الكبرى هناك، ونشر على صفحته الخاصة مقطع فيديو قصير يدعو فيه، وهو يرتدى ملابس الإحرام، وهذه هى المرة الثالثة التى يؤدى فيها أحمد سعد مناسك العمرة خلال الأشهر الاخيرة، حيث إنه يؤديها بعد مشاركته فى أى حفلة هناك.

كان المطرب أحمد سعد قد تألق خلال حفله الأخيرفي السعودية، ورفع حفله شعار كامل العدد، حيث شهد الحفل حضورا هائلا من جمهوره الذي تفاعل معه بشكل كبير طوال الحفل.

وكان أحمد سعد قد رزق مؤخرًا بمولودة أطلق عليها اسم "عليا"، على اسم والدتها وزوجته علياء بسيوني، ونشر أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مقطع فيديو وهو يؤذن في أذني ابنته، وعلق على الفيديو قائلًا: "الحمد لله والشكر لله رزقنا الله بـ عليا أحمد سعد.. اللهم اجعلها من الصالحين الأبرار".