شكرا لقرائتكم خبر عن قعدت مع كلبها بالبيجاما.. بريتنى سبيرز تكشف سبب عدم حضورها حفل ميت جالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فنانة البوب ​​بريتنى سبيرز، البالغة من العمر 40 عامًا، إنها دعيت إلى Met Gala لكنها لم تذهب واختارت بدلاً من ذلك البقاء فى المنزل، وأوضحت فى تعليق حسب ما نقتله صحيفة "ديلى ميل" البريطانية: "كنت سأذهب إلى Met Gala، لكن بدلاً من ذلك بقيت مع كلبى، وارتديت البيجاما"، وأضافت أنها أيضًا تكره الطيران.

يأتي هذا فيما سبق وكتبت نجمة البوب فى تعليقها على تلقيها العلاج النفسى خلال فترة الوصاية عليها، "هذه رسالتى إلى كل المعالجين والأشخاص الذين أخذوا أموالي" كما سخرت بريتنى، من أخصائى الصحة النفسية التى كانت تذهب لهم أثناء فترة وصاية والدها، قائلة "بعد إجراء 840 ساعة بالضبط من العلاج غير المرغوب فيه على كرسى، أعتقد أننى تعرضت للتعذيب"، ووجهت استياءها تجاه عائلتها، قائلة: "إلى عائلتى التى تغاضت عن هذا التعذيب.. سأقول حتى يوم موتى.. اذهبوا إلى الجحيم"، وذلك وفقا لما ما نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى.



بريتنى سبيرز تحمل قطتها

جاء هذا بعد أيام من إعلان النجمة العالمية بريتنى سبيرز، فقدان جنينها، وكشفت بريتنى، أنها فقدت طفلها فى خبر مفجع تم نشره بعد شهر من مشاركتها خبر حملها.

ونشرت المغنية البالغة من العمر 40 عامًا - التى أعلنت الشهر الماضى أنها وخطيبها سام أصغرى، يتوقعان طفلهما الأول معًا - النبأ المحزن فى بيان نُشر على حسابها على موقع "إنستجرام"، وقالت بريتنى سبيرز فى رسالتها: "ببالغ حزننا أن نعلن أننا فقدنا طفلنا المعجزة فى وقت مبكر من الحمل، هذا وقت عصيب على أى والد ووالدة".



بريتنى سبيرز تكشف كرهها للطيران

وأضافت "ربما كان علينا أن ننتظر الإعلان حتى نتقدم، لكننا كنا متحمسين للغاية لمشاركة الأخبار السارة، حبنا لبعضنا البعض هو قوتنا، سنواصل محاولة توسيع عائلتنا الجميلة.. نحن ممتنون لكل دعمكم، نطلب التفضل بالخصوصية خلال هذه اللحظة الصعبة"، ووجهت بريتنى سبيرز رسالة أخرى للجمهور وقالت: "نحن ممتنون لما لدينا فى عملية توسيع عائلتنا الجميلة.. شكرا لدعمكم"، جاء ذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.