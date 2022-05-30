بالفيديو.. حيوان الكنجر يهاجم رجل في استراليا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ 4 دقائق

في موقف نادر ومخيف هاجم كنجر شرس رجلاً في أستراليا، حيث ظل ينهش في جسده ويهاجمه لعدة دقائق متتالية، وأظهر لقطات الفيديو لحظات هجوم الكنجر على الرجل في مشاجرة لا تصدق بعد أن طارده الحيوان المارق وهاجمه.

وبعد أن طغت علي الرجل اللكمات السريعة، تشبث بالكنجر لتجنب المزيد من الضربات، كما قام بمسك قدمه الأمامية وسحبها إلى الأرض.

وحسبما لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، انتهي هجوم الكنجر على الرجل بضرب في جسده وتثبيته على الأرض، بينما ظل كلب الرجل بالخلف واقفاً.

وحدث الهجوم المروع في مدينة في منطقة الأنهار الشمالية في نيو ساوث ويلز، أستراليا ومن غير المعروف ما إذا كان الرجل قد أصيب بجروح بالغة أثناء الهجوم.

وفي الغالب، الكنجر ليس عدوانياً، لكن الآلاف من الهجمات غير الموثقة تحدث في أستراليا عندما تشعر الحيوانات بالتهديد.

ويعد خطر التعرض لهجوم كنجر قليل جداً، حيث يسعى آلاف الأشخاص للحصول على رعاية طبية كل عام لإصابات الحيوانات الأليفة المنزلية، بينما يتم علاج أقل من 5 أشخاص في نيو ساوث ويلز من الإصابات المرتبطة بالكنجر.

ويكون الخطر الأكبر في المناطق التي قام فيها الناس بتغيير موطن حيوان الكنجر الطبيعي وأنماط تغذيته.