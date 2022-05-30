فيلم توم كروز يتخطى التوقعات.. 134 مليون دولار في أسبوع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

حصد فيلم “توب جان: مافريك” للنجم الأمريكي توم كروز 134 مليون دولار خلال الأسبوع الأول لعرضه في دور السينما.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات الفيلم الذي يعرض في 4732 دار عرض في أمريكا الشمالية، بحلول غدا (الإثنين) إلى 151 مليون دولار، ما يتخطى التوقعات، ويضع معياراً جديداً مرتفعاً لما تحققه الأفلام في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية التي تتزامن مع عطلة يوم الذكرى الأمريكية.

وجاء هذا الإقبال الكبير بفضل الجرعة الكبيرة من الحنين للماضي لدى كثير من محبي الفيلم الأول (توب جان). وأصبح الفيلم بتلك البداية القوية في صدارة أعلى إيرادات خلال الأسبوع الأول في تاريخ كروز المهني الممتد على مدى 40 عاماً، وأول فيلم له يتخطى 100 مليون دولار في عطلة الأسبوع الأولى للعرض.

ويأتي في المرتبة الثانية فيلمه الجديد، فيلم “وور أوف ذا وورلدز” أو “حرب العوالم” الذي حقق 64 مليون دولار في بداية عرضه.

ولم يجرؤ سوى فيلم واحد من إنتاج ديزني وتوينتيث سينشري، وهو “ذا بوبس برجرز موفي”، على أن تكون بداية عرضه مع “توب جان”. وهو فيلم مبني على مسلسل كرتوني تلفزيوني عرض لفترة طويلة، وحقق 12 مليون دولار من 3425 دار عرض سينمائي، ما ضمن له المركز الثالث هذا الأسبوع في إيرادات شباك التذاكر.

وتراجع فيلم الإثارة والرعب “دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس” للمركز الثاني بعد 3 أسابيع قضاها في الصدارة وحقق 16 مليوناً في رابع أسبوع من العرض من 3805 دور للعرض السينمائي، ليرتفع بذلك ما حصده الفيلم الذي يقوم ببطولته بنديكت كومبرباتش إلى 375 مليون دولار.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم “داونتون آبي: أيه نيو إيرا” إذ جمع 5.9 مليون دولار بين الجمعة والأحد. وفي المركز الخامس، جاء فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي “ذا باد جايز” من إنتاج يونيفيرسال، وجمع 4.6 مليون دولار.

وحقق فيلم Top Gun (الجزء الأول) نجاحاً باهراً وقت طرحه عام 1986، ووصلت إيراداته إلى نحو 357 مليون دولار رغم أن ميزانية إنتاجه لم تتعدَ 15 مليون دولار، وما زال مطلوباً للمشاهدة حتى اليوم بعدما أصبح متاحاً على منصة نتفليكس لجميع المشتركين.

وبعد نحو 35 عاماً من النجاح المتواصل لهذا الفيلم قرر توم كروز تصوير جزء ثانٍ منه باسم Top Gun: Maverick، ويقدم فيه شخصية مافريك الطيار بعدما تدرج في المناصب العليا داخل الجيش الأمريكي.

وتدور أحداث الفيلم حول مافريك بعد قضائه أكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، ويجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي “Top Gun” للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.