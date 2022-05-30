كتب امير فتحي في الاثنين 30 مايو 2022 03:50 مساءً - أعلنت الفنانة ” مي القاضي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن فسخ خطبتها .
وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على احتفالها بخطبتها من رجل الأعمال ” محمود الروبي ” في فبراير الماضي .. فكتبت مي القاضي في منشورها : ” الحمد لله .. مفيش نصيب ” .
وكانت قد شاركت الفنانة مي القاضي جمهورها ومتابعي حسابها على إنستجرام صورًا من حفل الخطوبة وظهرت إلى جوار خطيبها في حفل عائلي وهما يرتديان خاتم الخطوبة .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ثلاثة أشهر .. فنانة مصرية شهيرة تعلن فسخ خطبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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