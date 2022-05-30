بعد ثلاثة أشهر .. فنانة مصرية شهيرة تعلن فسخ خطبتها

كتب امير فتحي في الاثنين 30 مايو 2022 03:50 مساءً - أعلنت الفنانة ” مي القاضي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري عن فسخ خطبتها .

وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على احتفالها بخطبتها من رجل الأعمال ” محمود الروبي ” في فبراير الماضي .. فكتبت مي القاضي في منشورها : ” الحمد لله .. مفيش نصيب ” .

وكانت قد شاركت الفنانة مي القاضي جمهورها ومتابعي حسابها على إنستجرام صورًا من حفل الخطوبة وظهرت إلى جوار خطيبها في حفل عائلي وهما يرتديان خاتم الخطوبة .