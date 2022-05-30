شكرا لقرائتكم خبر عن ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل خصام مع شقيقتها ليلى لفترة طويلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الممثلة الشابة ملك أحمد زاهر، ضيفة في "تليفزيون الخليج 365"، وتحدثت خلال لقاءها عن ردود فعل عائلتها على فيلمها الجديد "فارس" وسر علاقتها القوية بشقيقتها ليلى أحمد زاهر، قائلة: "والدتى وجدتى حضروا معانا أول يوم لعرض فيلم فارس وكانوا مبسوطين وفخورين جدا وجدتى قالتلى انتى بنت أبوكى، بس ليلى معرفتش تيجى معانا عشان كان عندها تصوير وده كان مضايقها ومضايقنى، ولكن تانى يوم الساعة 1 بليل كنا قاعدين انا وهى بنتفرج على الفيلم وكانت بتضحك من قلبها وتمسكنى من ايدى وتقعد تقولى شاطرة يا ملوكة.

زوعن سر علاقتها القوية بشقيقتها ليلى قالت ملك أحمد زاهر: "من صغرنا كنا زى أى أختين عمرهم قريب من بعض وعلطول خناق على كل حاجة، ولما كبرنا واتحطينا في مواقف ومشاكل كتير قربتنا من بعض، وأنا وليلى حاليا قريبين بزيادة وده مخلى علاقتنا حلوة اوى وبنحكى لبعض كل حاجة، وخروجتنا مع بعض واصحابنا نفس الصحاب والعلاقة دى بقيت قوية بالشكل ده من 3 سنين مثلا، وحصل حاجة خلال الـ 3 سنين دول قربتنا من بعض لأننا اتخانقنا فترة كبيرة ومكناش بنكلم بعض خالص كذا شهر بسبب واحدة صاحبتنا ربنا يجازيها وبعدها رجعنا أقوى من قبل كده".

تدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.