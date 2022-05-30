شكرا لقرائتكم خبر عن مغنى الراب ماستر بى يعلن وفاة ابنته تيتيانا عن عمر 29 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مغني الراب البالغ من العمر 52 عامًا ماستر بي عن وفاة ابنته البالغة من العمر 29 عامًا، وقال ماستر بي نتعامل مع حزن كبير لفقدان ابنتي نطلب بكل احترام بعض الخصوصية حتى تتمكن عائلتنا من تخطي حالة الحزن نحن نقدر كل دعاء المحبين والداعمين.

فيما أعلن روميو ميلر نجل ماستر بي وشقيق تيتيانا حالة الحداد، وقال إنه ممتن للذكريات التي يحتفظ بها مع أخته وأن الحياة قصيرة وأنه يعلم أنها في مكان أفضل، ولم يتم الكشف عن سبب وفاة تيتيانا حتى الآن.

مغني الراب ماستر بي اسمه الحقيقي بيرسي روبرت ميلر ، والمعروف أيضًا باسمه الفني ماستر بي، وهو مغني الراب الأمريكي والممثل ورجل الأعمال، وهو مؤسس شركة تسجيلات بلا حدود.