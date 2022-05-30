شكرا لقرائتكم خبر عن المتروبوليتان الأمريكية تكرم محمد صبحى وتهديه البث المباشر لأوبرا هاملت.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكرم إدارة المتروبوليتان الأمريكية النجم الكبير محمد صبحي، وتهديه البث المباشر لأوبرا "هاملت" للموسيقار العالمي برات دين، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.

يأتي هذا الإهداء تقديرًا لجهود محمد صبحى المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية، وسوف يسبق البث المباشر عرض جزء من مسرحية "هاملت" بطولة وإخراج محمد صبحي، ثم كلمة للنجم الكبير وحوار معه حول مسيرته الفنية، والحدث تستقبله دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى السادسة مساء السبت 4 يونيه بالمسرح الصغير.

محمد صبحي كُتب اسمه من قبل في الموسوعة البريطانية كأحسن ممثل قدم شخصية "هاملت" بأسلوب مميز ومن منظور ورؤية جديدة ، وكتب عنه 6 أسطر في الموسوعة ملخصها: "أنه قدم شاب مصري عمره 22 عامًا رؤية مسرحية لنص شكسبير "هاملت" بتميز في الإخراج والأداء عمن قدموه من قبل.

مسرحية هاملت، عرضت فى سبعينيات القرن العشرين، وهى من بطولة كوكبة من النجوم منهم محمد صبحى، نيفين رامز، هناء الشوربجى، أحمد ماهر ، عماد رشاد عبد الله إسماعيل ، عبد المنعم عيسى ، والإخراج المسرحى لمحمد صبحى، والإخراج التلفزيونى لنور الدمرداش.

وسيحضر العرض عدد من النجوم الذين شاركوا النجم محمد صبحي بطولة مسرحية "هاملت"، ومنهم النجمة هناء الشوربجي، والنجم عماد رشاد، والنجم أحمد ماهر، كل أعضاء فرقة استديو الممثل.

مأساة "هاملت"، أمير الدنمارك هي مسرحية تراجيدية كتبها وليام شكسبير بين عامي 1599 و1602، وتقع أحداثها في الدنمارك، وتدور حول قصة انتقام الأمير هاملت من عمه كلوديوس الذي قتل أخاه واستولى على العرش ، كما تزوج من أرملة أخيه ، وهاملت هي أطول مسرحية لشكسبير، وتعتبر من بين أكثر الأعمال الأدبية قوة وتأثيراً في العالم، وهي من أكثر أعمال شكسبير شهرة خلال حياته، وما زالت تحتل المرتبة الأولى بين مؤلفاته.