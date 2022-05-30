شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير فيلم "علاقات مسمومة" ودخوله المونتاج لعرضه بالمهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج محب وديع من تصوير فيلم (علاقات مسمومة) بطولة رندا البحيري، ويدخل حاليًا مرحلة المونتاج والميكساج لعرضه قريبًا ومشاركته في المهرجانات السينمائية، والفيلم قصة وسيناريو وحوار جوزيف فوزي ويشارك في بطولته كل من: أحمد الشربيني، نورشان عمر، وسيم الدقاق، وبمشاركة خاصة من الفنان القدير عبد الرحيم حسن والفنانة عفاف مصطفى.

الفيلم تدور أحداثه حول ليلة تجمع مجموعة من الشباب من جنسيات عربية مختلفة يتورطون في حادث يسبب تغير في مسار حياتهم في إطار اجتماعي تشويقي، ويكتشف فيها الجميع أسرار العلاقات المسمومة في حياتهم، والفيلم هو العمل الروائي الطويل الأول للمخرج محب وديع بعد سلسلة من الأفلام القصيرة والمسلسلات.

يذكر أن مخرج الفيلم محب وديع بدأ عمله سنة 2009، وهو حاصل على دبلومة صناعة الافلام من الجامعة الفرنسية في مصر 2011، وله العديد من الأفلام القصيرة الروائية والتسجيلية ، وحاصل على جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول في المهرجان القومي للسينما 2016 عن فيلم "صورة سيلفي"، وحصل على جائزة أحسن فيلم روائي قصير في مهرجان الإسكندرية الدولي 2016 عن نفس الفيلم ، كما حصل على جائزة أحسن فيلم روائي قصير في مهرجان لبنان للسينما والتليفزيون 2018 عن فيلم "المحطة الأخيرة"