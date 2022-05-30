شكرا لقرائتكم خبر عن الزوجة والابن يكشفان تفاصيل الحياة فى بيت جابر الخواطر حسن حسنى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عامان مرا على رحيل جوكر الفن وأبو الكوميديانات الفنان الكبير حسن حسنى أحد عمالقة الفن ونجومه الكبار الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 30 مايو عام 2020 بعد رحلة عطاء فنى وإنسانى كبيرة خلدت اسمه فى سجلات عشاق الفن وكباره وأحد أكثر النجوم جماهيرية وإبداعًا.

حسن حسنى صاحب العبقرية الفنية الفريدة، الذى استطاع أداء كل الأدوار الكوميدية أو التراجيدية بنفس الاتقان والإبداع، الأب الطيب، تاجر المخدرات، القاتل والوصولى ورجل الأعمال الفاسد، والكوميديان الذى أخذ بيد جيل كامل من نجوم الكوميديا ووضعهم على باية طريق النجومية والتألق، فالفنان الكبير يستطيع أن يضحكك ويبكيك بنفس القوة والصدق والإبداع ، لا تتمالك دموعك عندما ترى انفعالاته حين جسد دور الأب الذى عانى من التشرد بعد غياب ابنه فى مسلسل" رحيم" ، وحين ترى مشهده العبقرى الذى نال عنه العديد من الجوائز فى فيلم سارق الفرح الذى جسد فيه دور ركبة القرداتى المطحون الذى يتعلق قلبه بفتاة صغيرة، وحين يعرف الفرح وتعترف له بحبها يموت فرحاً، لا تصدق أنه هو ذاته «ضبش الحرامى» فى فيلم «غبى منه فيه»، والأستاذ سيد فى الناظر صلاح الدين، ووالد علاء ولى الدين فى فيلم «عبود على الحدود»، ووالد محمد هنيدى فى « عسكر فى المعسكر، وياانا ياخالتى»، ووالد أحمد حلمى فى ميدو مشاكل، وعم باخ فى «اللمبى"، وغيرها من أدوار كوميدية، وتجازوت أعماله ما يزيد عن 500 عمل فنى، مابين المسرح والسينما والتلفزيون أبدعها جوكر الفن الذى أطلق عليه الكاتب الكبير موسى صبرى لقب القشاش لقدرته على أداء كل الشخصيات.

وإذا كان الجمهور خير شاهد على العبقرية الفنية التى اتسم بها الفنان الراحل الكبير حسن حسنى إلا أن هناك الكثير من المعلومات التى قد لا يعرفها الكثيرون عن الجوانب الإنسانية للفنان الراحل التى لا تقل عبقرية عن تفرده الفنى، والتى عرفناها من خلال حوارات أجريناها معه قبل رحيله ومع أسرته بعد وفاته.

ولد الفنان الكبير حسن حسنى فى 19 يونيو عام 1936، فى حى القلعة، وذاق اليتم مبكرا، حيث توفيت والدته وهو فى سن 6 سنوات، وأشار ابنه هشام حسن حسنى فى حواره لليوم السابع إلى أن نشأة والده يتيما أثرت فى شخصيته، ليكون أبا عاطفيا جدا وشديد التعلق بأبنائه وأحفاده.

وحكى الابن عن أصعب المواقف التى مرت على والده قائلا: «كانت أصعبها وفاة أختى رشا عام 2013 بعد فترة مرض 3 سنوات، وكان لوفاتها تأثير كبير على أبى، ولم يستطع تجاوز هذا الحزن حتى وفاته»، وتابع:«كانت رشا أصغرنا وأقربنا إلى أبى، وورثت عنه الكثير من الصفات وخفة الدم، وموتها كسره وشعرت بأنه كبر 20 سنة بعد وفاتها».

فيما تحدثت فى أول ظهور وحوار إعلامى، السيدة ماجدة حميدة زوجة الفنان الكبير حسن حسنى بحب جارف وحنين كبير وحزن عظيم عن زوجها الراحل ، وكشفت تفاصيل الحياة فى بيت هذا النجم المتفرد فى كل صفاته، قائلة:«عشرة 26 سنة، كان كريم الأخلاق طيب المعشر، إنسان بمعنى الكلمة، عشنا معه حياة جميلة كلها حب ورحمة وترابط، وكان بيحاسب نفسه كتير قبل ما يحاسب حد فينا».

وبعرفان شديد، قالت زوجة حسن حسنى:«ولادى غير ولاده، ولكنه كان أبا للجميع، فأولادى هما مصطفى وإنجى ابنا المخرج أشرف فهمى، وعندما تزوجت حسن حسنى كان عمر مصطفى 8 سنوات وإنجى 4 سنوات، وعاشا معه كأب لمدة 26 عاما، وكان يقول إنجى بنتى ومصطفى ابنى، ولم يفرق بينهما وبين أبنائه مطلقا».

وأوضحت: «علمهم كل شىء وكان مدلعهم آخر دلع، ورباهم وزوجهم، فى بداية زواجى منه رفضوا ينادونه بابا، وكانوا يقولون له «أونكل»، وكان بيتضايق لذلك، لكنهم بعد فترة وجدتهم ينادونه «بابا» بتلقائية، لأنهم شعروا بها، وشعر أبنائى وأبناؤه بأنهم إخوة لا فرق بينهم، وأحببت أولاده وأحفاده بقدر حبه الكبير لأولادى».

واختتمت الزوجة حديثها عن حبيب عمرها وشريك حياتها قائلة:«كان كريم الأخلاق وجابرا للخواطر، وأكيد ربنا هيكرمه ويجبر بخاطره".