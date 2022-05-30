تعليق أحمد سعد على انتقادات وشم ذراعه : ” الله ينظر على ما في قلوبنا ولا ينظر إلى أشكالنا “

كتب امير فتحي في الاثنين 30 مايو 2022 02:47 مساءً - خرج الفنان ” أحمد سعد ” بتصريحات صحفية له علق من خلالها على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا بعد نشره لمقطع فيديو أثناء تواجده بالحرم المكي لتأدية مناسك العمرة وظهور (وشم) على ذراعه .

فأشار أحمد سعد إلى أن سبب قيامه بهذا الوشم يرجع إلى حادث تعرض له منذ فترة وتسبب في حدوث أثر بارز نتيجة الغرز والإصابات الغائرة التي حدثت بذراعه .

وأضاف أن بسبب هذا الأثر سخر منه كل من كان يشاهده وأنه بسبب ذلك قام بعمل الوشم مؤكدا على أن من انتقدوا وشمه هم أنفسهم من كانوا يسخرون من جرحه وإصابته .

فقال أحمد سعد : ” الناس التي انتقدتني على الوشم كانت سبب رئيسي وراء قيامي به حيث أنهم كانوا ينتقدون شكل يدي عقب حدوث حادث لي منذ فترة ترك أثرا كبيرا فى يدي من غزر وإصابات غائرة ” .

وتابع : ” وكان كل من يشاهدها يسخر ويقولي لي دي خناقة ولا ايه .. فقمت بعمل شكل جميل على يدي أداري به الإصابات .. مش عارف ليه الناس بيسيبوا المضمون، وبيدخلوا في أمور فرعية ليس لها قيمة ” .

وأكمل الفنان أحمد سعد : ” فأنا ذهبت لبيت الله الحرام لكي أعتمر وأدعو الله عز وجل على النجاحات الأخيرة التي حققتها ورزقني بإبنتي عليا من زوجتي .. الله سبحانه تعالي ينظر دائما على ما فى قلوبنا ولا ينظر إلى أشكالنا ” .